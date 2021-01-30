В Думе предложили ввести компенсации учителям за работу на удаленке

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с зампредседателя комитета по образованию и науке Ларисой Тутовой обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложениями по формированию эффективных требований к единой системе оплаты труда педагогов. В частности, депутаты предлагают установить компенсационные выплаты учителям и за работу на удаленке.

"Предлагаем установить компенсационные выплаты за расходы педагогов на услуги связи, интернета, обслуживание компьютерной техники и другое по аналогии с компенсацией расходов педагогов на оплату учебной литературы", - отмечается в документе, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

Как подчеркивают депутаты, "труд педагога одинаково ценен с любым ребенком, в любом выбранном им формате", а также в любой эпидемической обстановке, которая может накладывать свои ограничения. При этом работа педагогов в дистанционном и смешанном режиме может отличаться по сложности интенсивности от офлайн-уроков. "Система оплаты труда может это учитывать при оплате труда педагога", - отмечается в документе.

Кроме того, парламентарии также предлагают Минпросвещения РФ установить показатели формирования постоянной части заработной платы для профессорско-преподавательского состава и для руководителей учебных структурных подразделений.