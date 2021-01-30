Онищенко считает, что россиянам в сезон инфекций следует носить маски

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россиянам в сезон подъема заболеваемости респираторными инфекциями следует использовать медицинские маски в общественных местах даже после завершения пандемии нового коронавируса. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"В сентябре у нас подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. И носить их [маски] надо будет. Это такая же инфекция, даже более тяжелая, чем коронавирус", - заявил Онищенко.

"Но и людям, которые даже переболели [COVID-19] или привились, и у них выработался иммунитет, все равно я бы рекомендовал носить маски", - добавил он.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, ношение масок непосредственно "по поводу коронавируса" можно будет повсеместно отменить при выходе на налаженное массовое производство вакцин и значительном скачке численности привитых. "Те цифры, которые [сейчас] приведены, говорят, конечно, пока еще об очень незначительном охвате прививками", - считает он.

Люди смогут отказаться от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах уже в 2021 году, предположила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эта надежда основывается на процессе иммунизации населения и на том, что россияне "уже показали, что научились жить с этим [корона]вирусом".