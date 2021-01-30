Онищенко привился от коронавируса вакциной центра им. Чумакова

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко привился от коронавируса препаратом, разработанным Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

"[Привился уже] давно. Я прививался цельновирионной вакциной чумаковской. Это выращенный настоящий коронавирус, затем [инактивированный]. И я двумя аппликациями сделал себе", - сказал Онищенко ТАСС.

По его словам, вакцинация прошла "адекватно той ситуации, которая называется иммунизацией". Эта вакцина пока не зарегистрирована, напомнил Онищенко.

"Так что я привился и настоятельно рекомендую это сделать всем, особенно группам риска - группам риска по медицинским показателям и группам риска по показаниям профессиональной деятельности", - заключил Онищенко.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что 16 февраля ожидается регистрация вакцины от коронавируса Центра им. Чумакова.

Центр разработал собственную инактивированную цельновирионную вакцину от коронавирусной инфекции. Препарат прошел доклинические испытания и проходит клинические исследования. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).