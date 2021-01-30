Мишустин утвердил состав оргкомитета Всемирного конгресса учителей истории

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году первого Всемирного конгресса школьных учителей истории в Москве, его сопредседателями назначены министр просвещения России Сергей Кравцов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян. Распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

В оргкомитет также вошли заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин, директор Института российской истории РАН Юрий Петров, директор Института археологии РАН Николай Макаров, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Всемирный конгресс состоится в Москве в 2021 году. Предполагается, что его участниками станут около 700 учителей из Европы, Азии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки и стран СНГ. Отмечается, что к участию в конгрессе также будет привлечен ряд международных организаций, включая ассоциации учителей истории и научные центры.

В кабмине уточнили, что решение о формате проведения конгресса будет принято оргкомитетом с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.