Посольство РФ в Индии начинает выдавать визы всех категорий индийским гражданам

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 января. /ТАСС/. Российское посольство в Индии возобновляет выдачу виз всех категорий для въезда в Россию через пункты воздушного пропуска гражданам Индии, а также лицам, имеющим вид на жительство. Об этом сообщили в субботу российским журналистам в посольстве РФ в Индии.

"Выдаются все категории виз. В том числе начинают выдаваться студенческие и туристические визы", - отметили в посольстве.

При этом в дипломатическом представительстве указали, что помимо стандартных документов на получение визы (их перечень размещен на сайте посольства и российских визовых центров), для поездки в Россию необходимо иметь медицинскую справку, подтверждающую отрицательный тест на коронавирус по методу ПЦР.

Ранее российская сторона объявила о возобновлении регулярного авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, которое было приостановлено в прошлом году на фоне пандемии. Ожидается, что авиасообщение с Индией возобновится в ближайшее время, планируется, что будут осуществляться два рейса в неделю.