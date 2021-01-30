В Карабахе обнаружили останки еще 15 армянских военнослужащих

ЕРЕВАН, 30 января. /ТАСС/. Останки еще 15 армянских военнослужащих обнаружены при поисковых работах в районах Джебраила, Мартуни и Ехникнер. Об этом в субботу сообщил журналистам начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики Унан Тадевосян.

"В результате поисковых работ в районах Джабраила и Мартуни обнаружены останки еще 14 армянских военнослужащих. Останки еще одного военного передала азербайджанская сторона в районе Ехникнер. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 344 военнослужащих", - отметил он.

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.