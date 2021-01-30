В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 032. Общее количество инфицированных достигло 3 832 080, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,5%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО (по 0,2%), Москве, Магаданской области, Ингушетии, Хакасии, Костромской области, Чеченской Республике, Кемеровской области, Томской области (по 0,3 %).

В частности, за сутки было зарегистрировано 2 512 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 069 - в Московской области, 472 - в Нижегородской области, по 376 - в Воронежской и Ростовской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 479 419 человек.

Вылечившиеся

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 24 502, до 3 279 964.

Таким образом, пятый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Согласно данным штаба, доля уже выздоровевших выросла до уровня 85,6% от общего числа заразившихся.

В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3 409 человек, в Московской области - 1 009, в Нижегородской - 497, в Челябинской - 470, в Ростовской - 428.

Умершие

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 512 против 534 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 697 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,9%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 64 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 35 - в Московской области, 23 - в Красноярском крае, 20 - в Воронежской области, 19 - в Краснодарском крае.

Москва

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило за сутки 2 430. Всего в столице с начала пандемии выявили 927 788 инфицированных, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%. Днем ранее было выявлено 2 799 заболевших.

За сутки в столице из-за COVID-19 умерли 68 человек, всего зарегистрировано 13 368 летальных исходов.