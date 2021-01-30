Поезда в метро Москвы 31 января будут проезжать несколько станций без высадки пассажиров

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Пассажиры не смогут выйти на нескольких станциях Московского метро ("Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город") 31 января с 08:00, поезда будут проезжать их без остановки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"По требованию полиции в воскресенье с 08:00 поезда метро будут проезжать без остановки следующие станции: "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии", - говорится в сообщении.

Жителей Москвы призвали быть более внимательными при планировании поездок на общественном транспорте.

Ранее московский главк полиции сообщил об ограничениях в связи с призывами к гражданам участвовать в несанкционированных акциях в центре Москвы 31 января. В частности, в центральной части города будет ограничено движение пешеходов, а с 08:00 на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.