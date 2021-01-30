Московский педагог стал лауреатом конкурса "Учитель года России - 2020"

МОСКВА, 30 января./ТАСС/. Педагог из Москвы Денис Хурманенок стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020". Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента образования и науки города.

"В Волгограде объявили лауреатов Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020". Ими стали 15 учителей из разных регионов страны. Среди них педагоги из Москвы, Ленинградской и Ростовской областей, Камчатского края, Республики Бурятия. Российскую столицу на главном соревновании для педагогов представляет учитель истории из школы № 1571, капитан команды-победителя юбилейного, тридцатого конкурса "Учителя года Москвы - 2020" Денис Хурманенок", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что лауреатам предстоит принять участие в финальных соревнованиях. Они будут демонстрировать свое мастерство в испытаниях "Классный час" и "Мастер-класс", по итогам которых станет известна пятерка призеров.

"2 февраля состоится финал, где в режиме пресс-конференции призеры ответят на вопросы интервьюеров - представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Так, из пяти лучших конкурсантов выберут "Учителя года России - 2020". Он войдет в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что заключительный этап Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2020" был перенесен на начало 2021 года в связи с эпидемиологической ситуацией.