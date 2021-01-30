Полиция проверяет информацию о наборе спортсменов для участия в акции в Москве за деньги

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД России проводят проверку объявления на одном из сайтов, в котором неизвестные лица приглашают спортсменов и молодых людей за деньги принять участие в противоправных действиях против полицейских на несанкционированной акции в центре Москвы 31 января. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился гражданин, который нашел в интернете объявление на сайте Avito о наборе спортсменов-инструкторов. Как пояснил заявителю автор объявления, работа заключается в том, что в воскресенье в полдень нужно прийти к станции метро "Лубянка" с целью участия в митинге и нападении на сотрудников полиции с перцовым баллончиком, при этом снимая все на видео", - сказал источник. За это было обещано денежное вознаграждение от 10 до 20 тыс. рублей.

Началась доследственная проверка на наличие состава преступления, по итогам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в правоохранительных органах.

На сайте, как выяснил ТАСС, действительно присутствует подобное объявление. Автор объявления ищет спортивных людей крепкого телосложения без опыта работы, студентов. Он обещает деньги в конце рабочего дня.