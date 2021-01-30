Правительство проиндексирует социальные пособия с 1 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении с 1 февраля некоторых социальных выплат. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе кабмина.

Постановление об увеличении на 4,9% с 1 февраля размера ряда социальных пособий подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Увеличение коснется выплат для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, героев России и граждан, пострадавшие на производстве.

Индексация также затронет и некоторые пособия, которые положены семьям с детьми. В том числе единовременные выплаты при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, уточнили в пресс-службе.