В Швеции фестиваль выбрал медсестру для просмотра фильмов в изоляции на безлюдном острове

СТОКГОЛЬМ, 30 января. /ТАСС/. Организаторы Гетеборгского кинофестиваля определили счастливца, которому суждено стать КиноРобинзоном, отправившись на безлюдный остров с маяком в Северном море Патер Ностер смотреть в полном одиночестве лучшие новинки мирового кино. Заявки подали свыше 12 тыс. человек из более чем 45 стран, сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе кинофорума.

"После всестороннего процесса, включавшего собеседования и тесты, на заветное место определен, наконец, избранник", - говорится в сообщении фестиваля. Избранницей стала медсестра скорой помощи Лиса Энрут из шведского города Шёвде.

О необычном формате дирекция фестиваля объявила в начале января. Претенденты на место должны были быть не только киноманами, но и активными борцами с пандемией COVID-19.

"Боже мой, это так здорово! Мне кажется, что, работая в медицине, я потратила целую вечность на выслушивания, обследования и утешения. Мне кажется, у меня уже не осталось сил. Ветер, море, возможность на неделю приобщиться к другой реальности - все это очень заманчиво! ", - приводятся в пресс-релизе фестиваля ее слова перед отправлением на остров киноробинзонады.

Организаторы обращают внимание на то, что важной проблемой в процессе отбора был психологический стресс, связанный с полной изоляцией. Поэтому они потратили много времени на тщательный анализ заявок.

"Мы потрясены и очень рады значительному интересу и огромному количеству приложений со всего мира. Выбрать одного человека из 12 тыс. было непростой задачей, но Лиза произвела на нас сильное впечатление своим письмом. Собеседования и тесты, которые впоследствии провели с ней, укрепили наше впечатление о ней как о правильном кандидате. И в эти смутные времена кажется особенно верным предоставить возможность этого уникального опыта одному из многих героев системы здравоохранения, которые усердно работают против COVID-19", - пояснила выбор кандидата генеральный директор фестиваля Мирья Вестер.

Гетеборгский кинофестиваль

Желающие смогут следить за тем, что происходит с Лисой через видеодневник, который будет ежедневно публиковаться на веб-сайте кинофорума в течение фестивальной недели. Аналогичные эксклюзивные показы для одного зрителя "Изолированное Кино" пройдут еще на двух знаковых площадках Гетеборга - в кинотеатрах "Скандинавиум" и "Дракен".

В этом году фестиваль, который проходит с 29 января по 8 февраля, является полностью цифровым, и публика имеет доступ ко всем фильмам, премьерам и встречам на цифровых платформах. По словам арт-директора фестиваля Юнаса Холмберга, темой фестиваля 2021 года станет "Социальная дистанция" - новый мир, возникший в результате пандемии, и роль кино в нем.

Цель крупнейшего в Скандинавии международного кинофестиваля в Гетеборге - представить фильмы, которые не всегда попадают в кинотеатры, а также работы скандинавских кинематографистов. О размере зрительской аудитории свидетельствует количество продаваемых обычно на сеансы этого праздника кино билетов - 150 тыс. Каждый год на фестивале показывают около 450 фильмов из более чем 80 стран, в том числе из России. В этом году любителей кино ждут встречи с картинами "Конференция" Ивана Твердовского и "Дорогие товарищи! " Андрея Кончаловского.