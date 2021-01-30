СК требует ареста мужчины, который ударил ногой полицейского на акции в Москве

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следователи требуют арестовать Станислава Ахметова, ударившего ногой в голову упавшего бойца спецподразделения полиции в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Это следует из картотеки Пресненского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Станислава Ахметова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти")", - сказано в материалах картотеки. На видеозаписи, распространенной в интернете видно, как митингующие 23 января повалили на землю бойца спецподразделения полиции, и Ахметов дважды ударил его ногой.

Ранее в Москве за противоправные действия на несогласованной акции 23 января задержали семь человек, шесть из них стали фигурантами дел о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. Четыре человека арестовали, в том числе видеоблогера, повредившего машину ФСБ, еще одному фигуранту избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.