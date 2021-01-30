Семьи погибших в ДТП в Самарской области получат по 1 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 30 января. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в субботу на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что семьям погибших в ДТП с пассажирским автобусом под Сызранью окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Во время встречи губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым глава ульяновского региона заявил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшие в ДТП получат от 100 до 200 тыс. рублей, в зависимости от степени тяжести состояния.

Морозов сообщил журналистам, что в случаях, связанных с потерей кормильца, будут произведены дополнительные выплаты. "Ни один из людей, которые оказались в этой трудной ситуации, не останется один на один с проблемой. Надо будет, мы сейчас с губернатором прозвонили соответствующих специалистов в Москве, мы готовы любого в лучшую клинику страны, Москвы вывезти, как только врачи нам разрешат", - отметил губернатор.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок, их состояние оценивается от средней тяжести до тяжелого. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.

В новость внесены изменения (14:03 мск) - добавлена цитата губернатора в четвертом абзаце.