Австриец завещал €2 млн французской деревне, где его семья скрывалась от нацистов

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Выходец из Австрии Эрик Швам оставил после своей смерти около €2 млн евро французской коммуне Шамбон-сюр-Линьон (департамент Верхняя Луара, юг страны), жители которой укрыли его семью от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщила газета 20 minutes.

По ее информации, жители коммуны скрывали бежавшую из Австрии семью евреев с 1943 года в здании местной школы. Сам Швам проживал в этих местах до 1950 года пока не женился на девушке из Лиона. Мужчина умер 25 декабря 2020 года в возрасте 90 лет, его завещание официально пока не оглашено, однако уже известно, что большая его часть достанется жителям деревни.

Эту информацию подтвердила бывшая мэр коммуны Элиан Воке-Мотт, которая сообщила, что Швам сам сообщил об этом своем желании во время встречи с властями. Нынешний мэр Жан-Мишель Эйро не стал подробно комментировать наследство, однако заметил, что сумма, о которой идет речь, является "значительной для Шамбон-сюр-Линьон". Он также отметил, что Швам хотел, чтобы его деньги были в первую очередь потрачены на поддержку образования и программы для молодежи.

По данным газеты, жители Шамбон-сюр-Линьон спасли несколько тысяч евреев во Время второй мировой войны.