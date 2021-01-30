Рестораторы в Тбилиси проводят шествие с требованием открыть заведения общепита

ТБИЛИСИ, 30 января. /ТАСС/. Владельцы и работники ресторанного бизнеса в Тбилиси организовали шествие к Дому правительства с требованием снять ограничения, запрещающие им полноценно работать из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

"Сейчас мы находимся в сквере Пушкина. Примерно в 100 - 500 м есть гостиницы, которые могут принимать гостей. У них работают фитнес-центры, рестораны. Они функционируют. Пусть мне кто-то объяснит, чем отличается гостиничный ресторан от обычного? Почему им можно, а нам нет?" - сказал глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе в беседе с журналистами.

Акция протеста проходит под лозунгом "Откройте страну". Митингующим выразили солидарность фитнес-инструкторы и оппозиционные политики, считающие, что введенные властями ограничения губят экономику страны. Вместе с тем более 200 грузинских ресторанов и кафе в знак протеста против ограничений до конца субботы прекратили обслуживание и отключили сервисы доставки еды.

Власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года в связи с ухудшающейся эпидемической обстановкой. 22 января правительство сообщило о начале послаблений с 1 февраля. Будет снят запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработают крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начнут работать общественный транспорт и школы. В Аджарской автономной республике откроются рестораны и кафе, у которых есть возможность рассаживать людей под открытым небом. С 15 февраля по всей стране откроются крупные вещевые рынки.

Общественный транспорт не будет работать до 1 марта в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, также в этих городах будут закрыты школы. До 1 марта останется в силе запрет на ночное передвижение людей по всей стране, который действует с 21:00 до 05:00. Правительство оставило закрытыми горнолыжные курорты, рестораны, казино и развлекательные центры. Кроме того, не осуществляются междугородные перевозки.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в республике выявлены 257 632 заразившихся, что составляет 6,93% численности населения. Выздоровели 248 537 пациентов, 3 159 человек умерли.