В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в акции протеста

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вовлечение несовершеннолетних в политические акции неприемлемо, и те, кто этим занимается, должны нести за это ответственность, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Детей и подростков сознательно вовлекают не в политику, а в политическое противостояние, в опасные акции <...> Я думаю, что вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24" в субботу.

Митрополит отметил, что множество социальных проблем, борьба с которыми должна быть общей, и высокий уровень коррупции в отдельных государственных и чиновничьих структурах - не повод, чтобы призывать подростков выходить на улицы.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих. В преддверии этих акций в социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" среди детей массово распространялись видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах.