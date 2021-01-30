Украина получит в рамках COVAX первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer в феврале

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Первые дозы вакцины от коронавируса Украина получит в середине февраля в рамках инициативы COVAX. Это будут 117 тыс. доз препарата компании Pfizer, сообщило министерство здравоохранения страны на своем сайте в субботу.

"Украина вошла в список стран, которым глобальная инициатива GAVI COVAX предоставит вакцины от COVID-19 в первой волне распределения. Для начала первой волны вакцинации уже подтверждены поставки 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer. Поставка вакцин в Украине начнется уже в середине февраля", - говорится в сообщении.

Остальные партии препарата от коронавируса в рамках COVAX будут поставлены до середины 2021 года. "Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года. В это время Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании Astrazeneca", - добавило министерство.

Правительство Украины в пятницу утвердило календарный план бесплатной вакцинации 14,4 млн украинцев с февраля по декабрь 2021 года. По данным Минздрава, вакцинация начнется с середины февраля, массовая вакцинация - в мае. Однако пока на Украине вакцины нет. Киев ведет переговоры со всеми производителями препаратов, кроме российских. В 2019 году был заключен договор на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от Sinovac Biotech. Украина ожидает и поставки 8 млн доз вакцины по программе COVAX (международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами).