Детский омбудсмен Петербурга предостерегла несовершеннолетних от участия в митингах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегла детей от участия в массовых несанкционированных митингах, по причине которых несовершеннолетние подвергают себя опасности, в том числе заражению коронавирусом. Об этом в субботу сообщили в аппарате детского омбудсмена города.

"В связи с появившейся информацией о возможных продолжениях протестных публичных акций 31 января уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегает детей и подростков от участия в противозаконных мероприятиях и напоминает родителям об ответственности", - говорится в сообщении.

Как пояснили в аппарате, призывы участвовать в несанкционированных митингах активно распространяются через социальные сети, которыми чаще всего пользуются несовершеннолетние ("ВКонтакте", Instagram, Twitter и TikTok). По информации Митяниной, самым маленьким участникам несанкционированных акций, прошедших 23 января, было девять и 12 лет.

"Также напоминаю, что ситуация с коронавирусом хоть и вселяет осторожный оптимизм, но он по-прежнему опасен. Эксперты отмечают рост заболеваемости в Петербурге именно с субботы, когда толпы людей вышли на улицы, не соблюдая мер безопасности", - привели в аппарате слова Митяниной.

Ранее власти Петербурга и представители правоохранительных органов также предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса.

23 января в Петербурге прошла несогласованная акция, которая началась на Сенатской площади. По наблюдениям кореспондента ТАСС, во время митинга сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков человек, однако официальных данных о количестве задержанных пока не поступало. При этом, участников акции заранее и во время митингов неоднократно предупреждали о том, что акция не согласована. На следующий день после митинга в Объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщили, что за участие в несанкционированной акции суды города вынесли постановления об аресте в отношении 40 человек.