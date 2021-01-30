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Пандемия COVID-19

Иран ввел обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Европы

Также въезжающие в страну должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста

ТЕГЕРАН, 30 января. /ТАСС/. Власти Ирана ввели обязательный двухнедельный карантин для всех пассажиров, прибывающих из европейских стран. Об этом заявил в субботу представитель национального штаба республики по борьбе с распространением коронавируса Алиреза Раиси.

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"Если пассажир приезжает из Европы, то, помимо отрицательного результата теста [на коронавирус], который надо сдать, он должен 14 дней пробыть на карантине", - цитирует его агентство ISNA. Раиси добавил, что "все, кто въезжает в страну, даже из соседних стран, должны предоставить отрицательный [результат] ПЦР-теста".

24 января власти Ирана приняли решение продлить до 18 февраля ограничения на авиасообщение с Великобританией из-за разновидности коронавируса, обнаруженной в королевстве. При этом в Иране выявлено по меньшей мере семь случаев заражения "британским" штаммом.

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