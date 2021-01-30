Союз журналистов России следит за ситуацией вокруг задержания главреда "Медиазоны"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) следит за ситуацией вокруг задержания главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и запросит информацию у руководства МВД. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель СЖР Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов задержан и находится в Тверском отделе полиции Москвы.

"Знаем о ситуации, следим, выходим на связь с руководством МВД. При необходимости наши юристы окажут помощь", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Смирнова Алан Гамазов рассказал ТАСС, что главреду "Медиазоны" грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга. Он добавил, что Смирнова оставили на 48 часов в ОВД Тверской в Москве.