{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Союз журналистов России следит за ситуацией вокруг задержания главреда "Медиазоны"

Ранее стало известно, что главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов задержан и находится в Тверском отделе полиции Москвы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) следит за ситуацией вокруг задержания главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и запросит информацию у руководства МВД. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель СЖР Владимир Соловьев.

Ранее сообщалось, что главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов задержан и находится в Тверском отделе полиции Москвы.

"Знаем о ситуации, следим, выходим на связь с руководством МВД. При необходимости наши юристы окажут помощь", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Смирнова Алан Гамазов рассказал ТАСС, что главреду "Медиазоны" грозит административный арест до 30 суток по статье о нарушении правил организации или проведения митинга. Он добавил, что Смирнова оставили на 48 часов в ОВД Тверской в Москве.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Курской области продлили обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет
Мера действует до 21 февраля
Читать полностью