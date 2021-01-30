В Госдуме заявили, что публикацией личных данных силовиков никого запугать не получится

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Telegram-каналы, в которых публикуются личные данные сотрудников правоохранительных органов, должны блокироваться мессенджером, при этом запугать такими публикациями никого не получится. Об этом в субботу заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Депутат отметил, что "размещение в социальных сетях личной информации сотрудников правоохранительных органов - прямое нарушение законов РФ". "Такие Telegram-каналы должны блокироваться руководством Telegram. Подвергать опасности членов семей должностных лиц - безнравственно и противозаконно", - сказал Шхагошев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

"Но в то же время хочу уверить тех, кто публикует личные данные защитников правопорядка - запугать никого не получится и такие дешевые игры не пройдут", - подчеркнул он.

Шхагошев напомнил, что ранее "западные соцсети уже показали пример, когда блокируются даже аккаунты действующего президента, якобы в связи с тем, что от них исходит угроза стабильности внутри страны". "Считаю публикацию личных данных сотрудников правоохранительных органов гораздо большей опасностью для стабильности и безопасности в стране", - добавил он.

"Сотрудников правоохранительных органов хочу заверить в том, что Госдума будет делать все от нее зависящее для защиты их законных прав, так же, как и для защиты прав всех граждан страны", - резюмировал депутат.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что после прошедших 23 января несанкционированных акций в Telegram появился канал, который собирает и публикует персональные данные полицейских и бойцов Росгвардии, участвовавших в задержаниях.