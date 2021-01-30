Большинство погибших в ДТП с автобусом жителей Ульяновской области похоронят 31 января

УЛЬЯНОВСК, 30 января. /ТАСС/. Похороны девяти из 10 уроженцев Ульяновской области, погибших в аварии с автобусом на самарской трассе, пройдут 31 января в Новоспасском районе региона и городе Сызрани Самарской области. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе ульяновского правительства.

31 января объявлено днем траура по погибшим в аварии в Ульяновской и Самарской областях.

"Большинство погибших похоронят 31 января в селах Новоспасского района Ульяновской области и городе Сызрани Самарской области. В воскресенье будут похоронены девять человек, еще по одной погибшей решение на данный момент не принято", - сказала собеседница агентства.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Самарской области Дмитрий Азаров в субботу возложили в память погибших букеты красных роз на месте ДТП. По словам ульяновского губернатора, авария стала для него большой трагедией. "Трагедия страшная, она в один миг унесла жизни 10 жителей региона. У нас давно не было катастрофы с таким количеством погибших и пострадавших. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, скорблю вместе с вами", - привели слова главы региона в пресс-службе.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус. По последней информации СК РФ, погибли 12 человек. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек находятся в реанимации, в том числе ребенок, их состояние оценивается от средней тяжести до тяжелого. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Проверку проводит также и прокуратура Самарской области.