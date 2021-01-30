Семьи погибших в ДТП в Самарской области могут рассчитывать на выплаты "Росгосстраха"

ТАСС, 30 января. Семьи погибших и пострадавшие в ДТП с участием пассажирского автобуса в Самарской области могут рассчитывать на страховые выплаты, ответственность перевозчика застрахована в компании "Росгосстрах". Об этом сообщила в субботу пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза страховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Иждивенцам или родственникам погибших и пострадавшим пассажирам микроавтобуса, попавшего в ДТП в Самарской области, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Микроавтобус застрахован по ОСГОП в ПАО "Росгосстрах". В страховой компании подтвердили наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн рублей каждому погибшему. Выплаты пострадавшим рассчитывается в зависимости от травм и степени ее сложности. "Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тыс. в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальные травмы - ушибы или ссадины - "оцениваются" в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для получения выплат необходимо написать заявление и предоставить необходимые документы.

Ранее губернаторы Ульяновской и Самарской областей решили выплатить по 1 млн рублей семьям погибших, а также по 100 тыс. или 200 тыс. рублей пострадавшим в зависимости от степени тяжести полученных травм.

ДТП произошло вечером в пятницу на 873-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Заборовка Самарской области. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и пассажирский автобус, погибли 12 человек, 10 из которых - жители Ульяновской области. По данным властей Самарской области, всего в аварии пострадали 24 человека, 11 человек остаются в больницах региона, в том числе полугодовалый ребенок в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также проверку проводит прокуратура Самарской области.