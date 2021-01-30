Пассажиры городского транспорта в Ленобласти смогут оплачивать проезд картой "Тройка"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Транспортная карта "Тройка" будет доступна для оплаты проезда в Ленинградской области в 2021 году. Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Карта "Тройка" появится в Ленобласти. Об этом договорились правительство Ленобласти и Москвы в ходе рабочей встречи. Проект планируется реализовать в этом году", - говорится в публикации.

Там уточняется, что москвичи и жители других регионов, где появится карта "Тройка", смогут пользоваться городским транспортом Ленинградской области. Поездки в регионе станут дешевле, у жителей появится возможность пользоваться программой лояльности и городскими сервисами.

"Мы запустили проект "СберТройка" осенью 2020 года. За это время в регионах, где внедрили проект, увеличилась прозрачность перевозок, пассажиры получили возможность пополнять карту онлайн через личный кабинет приложения, пользоваться широкой программой лояльности", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Он добавил, что карта "Тройка" действует в Москве с 2013 года, за это время она стала целой экосистемой, по ней можно не только проехать на транспорте, но и пройти в музеи и на катки, получить бонусы в кафе и магазинах. Теперь жители Ленинградской области получат весь функционал столичной билетной системы. При этом, все тарифы на проезд устанавливает регион.

"Транспортная карта дает возможность очень четко понимать передвижения, объем поездок и расчет компенсаций перевозчикам. Система позволяет быстро увидеть, где нужны автобусы большей вместимости, а где пора сокращать интервал движения пассажирского транспорта", - приводятся в сообщении слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.