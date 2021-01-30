Беглов заявил, что Санкт-Петербург готов начать массовую вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург полностью готов к началу масштабной вакцинации от коронавируса, город получил уже более 105 тыс. доз вакцины. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

"В городе все готово к началу масштабной вакцинации населения. На сегодняшний день мы получили в общей сложности более 105 тыс. доз вакцины. В ближайшее время ждем дополнительного поступления", - цитирует пресс-служба губернатора.

По его словам, работа в городе налажена хорошо, петербуржцы активно вакцинируются.

В пятницу в эфире телеканала "Санкт-Петербург" председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли более 50 тыс. человек. В городе работают 89 пунктов в государственных учреждениях и пять пунктов в частных медицинских организациях. На следующей неделе добавятся еще четыре пункта в частных клиниках.

По последним данным, в Петербурге выявили 331 956 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 229 049 человек, умерли 9 686. За последние сутки в городе выявили 2 512 случая заражения.