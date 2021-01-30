В Санкт-Петербурге развернули почти 100 пунктов для вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Количество пунктов для вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге достигло 99. Идет работа по увеличению пропускной способности каждого пункта, сообщили в субботу в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"Вакцинация от коронавируса продолжает набирать темпы. Увеличивается количество участвующих в прививочной кампании пунктов на базе медицинских организаций различных форм собственности - их число на сегодняшний день достигло 99. Параллельно ведется организационная работа по увеличению пропускной способности каждого из пунктов вакцинации. Для профилактики новых вспышек этой инфекции петербуржцы должны принять активное участие в вакцинации", - говорится в сообщении.

Как пояснили в совете, мониторинг подтверждает общий тренд на снижение темпов распространения инфекции. Наиболее значимо снизились по сравнению с прошлой субботой регистрация новых случаев среди медперсонала и суточное число госпитализированных (на 18,49%, с 611 до 498).

"С учетом положительной динамики индикаторов эпидемического процесса правительством города принято решение об отмене некоторых ограничений. Но для закрепления достигнутого эффекта и дальнейшего снижения распространения инфекции все жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах", - отмечается в сообщении.

С начала вакцинации в Петербурге прививки сделали 61 894 человека. Из них 11 150 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 5 826 человек, вторично - 1 459. С начала вакцинации в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент - 43 348 комплектов.

По последним данным, в Петербурге выявили 331 956 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 229 049 человек, умерли 9 686. За последние сутки в городе выявили 2 512 случая заражения.