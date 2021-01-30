{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В РФПИ опровергли информацию о поставках вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник сообщил, что республика планирует получить 65 тыс. доз препарата до конца января

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Донецк и Луганск, сообщил ТАСС представитель фонда.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, будто республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в ДНР рассчитывают на 80 тыс. доз.

Теги
УкраинаРоссияПандемия COVID-19
Врио главы "Сириуса" рассказал о задачах федеральной территории на 2021 год
По словам Андрея Столярова, главными задачами станут формирование управленческой команды, выстраивание диалога с жителями и подготовка генерального плана
Читать полностью