В РФПИ опровергли информацию о поставках вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в Донецк и Луганск, сообщил ТАСС представитель фонда.

"РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", - сообщили в РФПИ.

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, будто республика планирует получить 65 тыс. доз российской вакцины от коронавируса до конца января, а в ДНР рассчитывают на 80 тыс. доз.