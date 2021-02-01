Медведев: РФ не навязывает свои вакцины от COVID-19 другим странам, но к ним есть интерес

"Я не думаю, что должна быть какая-то гонка вакцин. Более того, конечно, вакцины должны работать везде", - заявил Медведев в интервью российским СМИ. По его мнению, необходимо, чтобы в вопросах в вакцинации в мире присутствовало "сотрудничество разных стран и понимание того, что невозможно провакцинировать одну отдельно взятую счастливую страну".

"Люди все равно общаются, так или иначе вирус может проникнуть [в страну]. Поэтому вакцинация должна проходить во всех странах, и не только в развитых, но и в слабых странах. И сейчас это большая проблема", - констатировал зампред СБ.

На его взгляд, если в более слабых странах не будет доступа к вакцинам, то проблема распространения вируса будет сохраняться гораздо дольше, "чем нам бы того хотелось". "Здесь не должно быть соперничества, здесь должно быть сотрудничество, здесь должен быть разумный обмен информацией", - отметил Медведев, добавив, что каждое государства, в то же время, сейчас "думает прежде всего о своем населении, и это совершенно нормально".

Поставки российских вакцин

Говоря о поставках отечественных вакцин в другие страны, Медведев подчеркнул, что РФ "вообще никому ничего не навязывает". "Наша задача сегодня заключается в том, чтобы было достаточное количество хорошо работающих вакцин для населения нашей страны. Эта задача приоритетная, и надеюсь, что она будет решена", - заявил зампред СБ. Он добавил, что в ближайшее время соберет совещание, чтобы обсудить, как идет производство вакцин в стране.

"Но сейчас уже можно говорить о том, что мы вышли на достаточно высокие темпы этого производства", - сказал Медведев, отметив, что "произвести нужно десятки миллионов доз" каждой из российских вакцин до конца года. "Именно такой запас обязательно должен быть произведен для того, чтобы мы чувствовали себя спокойно и эта пандемия перешла в контролируемое измерение", - объяснил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что за рубежом есть интерес к российским вакцинам. "С целым рядом стран уже подписаны документы, этим занимается Российский фонд прямых инвестиций, делает это достаточно успешно, подписываются соглашения", - напомнил он.

Говоря о том, существует ли в вопросе вакцин, их регистрации в разных странах политика, Медведев отметил, что это, безусловно, так. "Во всем есть политика. Где-то есть давление, где-то есть неконкурентные способы борьбы со стороны фармацевтических компаний, есть желание где-то попридержать Россию и так далее", - заявил он, добавив, что "это все зря".

"Потому что для борьбы с пандемией все средства хороши. Если помогает российская вакцина, надо ее покупать, а не умничать и не говорить, что вот мы не до конца доверяем русским или вакцина прошла мало испытаний, притом что иностранные вакцины уж точно не показывают лучших результатов", - объяснил заместитель председателя Совбеза.