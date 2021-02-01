Медведев: иностранные вакцины от COVID-19 могут появиться в РФ, но в приоритете российские

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Иностранные вакцины от коронавируса могут появиться в России, но только в том случае, если они будут признаны безопасными и эффективными. Приоритет, однако, в любом случае отдается отечественным препаратам, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Что касается иностранных вакцин, то нам их еще никто не предлагает особо, потому что каждая страна хочет прежде всего удовлетворить свои нужды, хочет провакцинировать свое население. Это абсолютно нормально, и наша позиция такая же", - отметил Медведев. При этом он сообщил, что "инициативы на эту тему есть, и китайцы с такими предложениями вышли". Зампред Совбеза заверил, что такие предложения "будут самым внимательным образом проанализированы".

"Если тот или иной препарат будет признан эффективным и безопасным, он может появиться на нашем рынке", - сказал Медведев. Но, по его словам, "сейчас основная задача состоит в выпуске российских вакцин и достижении необходимых показателей [по количеству выпущенных препаратов]".

Зампред Совбеза напомнил, что в РФ в разной степени готовности находятся три вакцины от коронавируса - "Спутник V", "Эпиваккорона", а также вакцина Центра имени Чумакова, на регистрацию которой недавно были поданы документы. "Они все разные с точки зрения их биологических компонентов и тех средств доставки противодействия вирусу, которые используются", - отметил Медведев, добавив, что при вакцина Центра имени Чумакова при этом "самая классическая", и работает "по тем принципам, по которым работают вакцины уже 200 лет".

"У нас эти вакцины прошли апробацию, они признаны безопасными, и они должны применяться, и на это мы делаем основной упор", - констатировал Медведев.

Зампред СБ подчеркнул, что сейчас стоит задача организовать производство каждой из трех российских вакцин "по несколько миллионов доз в месяц". "По "Спутнику" задача стоит к середине года до 30 млн доз произвести, по "Эпиваккороне" тоже такие значительные цифры, которые необходимо масштабировать и тиражировать и которые, я надеюсь, тоже будут исполнены, и по третьей вакцине тоже", - указал Медведев.