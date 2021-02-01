Медведев назвал 2020 год особенным и напряженным

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал прошедший 2020 год особенным для себя с учетом перехода на новый пост, но также и напряженным из-за охватившей весь мир пандемии.

Во время интервью, которое Медведев дал российским СМИ, журналисты упомянули о том, что год назад он занял новую для структуры российской власти должность и стал заместителем главы Совбеза. Представители СМИ обратились к Медведеву с вопросами о том, как прошел год, что удалось сделать за это время и какие актуальные задачи он видит перед собой сейчас. "Не буду говорить банальности, все прекрасно понимают, что прошлый год прошел очень напряженно", - отреагировал зампредседателя СБ РФ.

Медведев отметил, что это связано не с переходом на новый пост, а с "пандемией нового коронавируса, с которым боролся и борется весь мир". "Это предопределило в значительной степени сценарий развития большинства стран, нашей в том числе, и реагирования на угрозы, - пояснил он. - Реагирования теми в том числе средствами, которыми располагает Совет безопасности".

Медведев обратил внимание на то, что вопросы, связанные с пандемией, были "выдвинуты на передний план" и стали для Совбеза одним из направлений деятельности помимо борьбы со "стандартными угрозами, которые всегда существуют для любой страны", и обеспечения стратегической стабильности. Для этого были созданы специальные механизмы, в том числе "комиссии, решения, рекомендации, доклады, которые обычно Совет безопасности готовит для главы государства".

"С другой стороны, очевидно, что для меня прошедший год тоже был особенным, поскольку я занимался уже несколько другими вещами, - добавил замглавы СБ. - Не могу сказать, что они для меня совсем новые, поскольку я этими проблемами занимался на других должностях". Медведев пояснил, что сталкивался с ними, когда руководил администрацией президента и когда позже возглавлял страну. "Поэтому ничего существенно такого принципиального, чего бы я в этом плане не знал, конечно, в моих обязанностях не появилось, - заметил зампредседателя Совбеза. - Но задач от этого меньше не стало".

Он также напомнил о том, что Совет безопасности "создан, по сути, для того чтобы помогать президенту исполнять его конституционные полномочия в сфере безопасности, противодействия различным угрозам". "И надеюсь, что этот орган в целом с этими задачами справляется. Вот этим пришлось заниматься на протяжении всего 2020 года", - заключил Медведев.