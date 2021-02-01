Медведев рассказал, как алгоритм Twitter рекомендовал его знакомому подписку на Навального

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ рассказал, как алгоритм Twitter выдал его знакомому, зарегистрировавшемуся в соцсети, рекомендацию подписаться на аккаунт Алексея Навального на основании того, что новый пользователь был из России. По его мнению, это яркий пример политизации администрации соцсетей.

"Знаете, я вам один такой случай расскажу любопытный, совсем недавний. Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. Просто пример", - рассказал Медведев, напомнив, что при регистрации всегда задают вопрос об интересах, о предпочтениях. Что новый пользователь хотел бы видеть в своей ленте, какую информацию получать.

"Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный", - поделился примером замглавы Совбеза.

Он подчеркнул, что рассказывает об этом случае, как о примере политической позиции руководства соцсети. "Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да еще и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства", - подытожил Медведев.