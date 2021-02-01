Медведев назвал вопиющей блокировку аккаунта Трампа без предъявления каких-либо обвинений

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает решение администрации соцсетей заблокировать аккаунт Дональда Трампа вопиющим, так как ему не было предъявлено никаких официальных обвинений. Об этом он заявил в интервью ряду российских СМИ, в том числе ТАСС. По мнению политика, это решение мотивировано политическими симпатиями руководства компании и идет вразрез с принципами сохранения объективности.

"Вы упомянули про этот случай с Дональдом Трампом. Он вопиющий, он просто за гранью понимания. Президента Соединенных Штатов, человека, которому не предъявлено, подчеркиваю, обвинение ни по каким статьям, идут разговоры, но это разговоры, пока там процедуры какие-то, в отсутствие законодательного регулирования деятельности этих сетей отрезают от избирателей", - возмутился Медведев. "Почему такое решение принимают? Ну потому что они так посчитали правильным сделать. А почему они так посчитали правильным сделать? А потому что они симпатизируют демократам. Но это должно отражаться на объективности их позиции? По-хорошему, нет", - добавил он.

Медведев напомнил, что в Twitter у Трампа было 85 млн подписчиков. "И в других сетях тоже немало. Не знаю, по-разному считали, чуть ли не до 200 млн. Причем это действующий президент крупнейшей экономики мира, очень важной страны", - подчеркнул замглавы Совбеза РФ. Он добавил, что если бы решение о блокировке аккаунта Трампа приняла американская администрация, он бы понял. Однако это было корпоративным решением.

Блокировка аккаунтов Трампа

После беспорядков в Вашингтоне компания Facebook, которой принадлежат сервисы Facebook и Instagram, приняла решение лишить действующего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа возможности писать в его аккаунтах в этих соцсетях до истечения его полномочий 20 января. Глава Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" своему оппоненту на выборах. Однако позже аккаунты главы американского государства вновь стали доступны для просмотра.

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, из-за беспорядков на постоянной основе заблокировала аккаунт действующего президента, сославшись на нарушения Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.