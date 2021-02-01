Медведев не считает необходимым принимать дополнительные законы для регулирования соцсетей

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Существующего в России законодательства достаточно, чтобы регулировать соцсети. В случае же, когда администрации этих компаний отказываются подчиняться закону, у РФ есть другие методы воздействия, например, замедление трафика. Об этом в интервью российским СМИ рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мне кажется, что они пока вполне достаточны. Если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них", - сказал Медведев, отвечая на вопрос, нужны ли какие-то дополнительные законы помимо мировых правил регулирования соцсетей.

Он напомнил, что в числе других инструментов, которые Россия может применять для регулирования, есть деятельность, которую ведет Роскомнадзор, консультации с МИД, а также Генпрокуратура, "которая в определенный период может принять ряд решений, включая такие решения, как замедление трафика или приостановка работы". "Но приостановка - это очень жестко, радикально, а замедление трафика - это потенциально работающая мера. Просто не хотелось бы до этого доводить, и, я уверен, об этом сейчас думают и в других странах", - добавил зампред Совбеза РФ.