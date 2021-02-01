Медведев считает терроризм одной из актуальных внутренних угроз безопасности России

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Терроризм продолжает быть одной из актуальных внутренних угроз для безопасности России, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. При этом большое количество других проблем также можно рассматривать как препятствие для стабильного развития страны, заявил он в интервью российским СМИ.

В ответ на вопрос, какие внутренние угрозы для России видит Совет безопасности, Медведев заметил: "Вы знаете, на любую проблему можно смотреть по-разному". Ее можно рассматривать и как вызов, в том числе позитивный, и как угрозу, пояснил политик. "Задача Совета безопасности и вообще органов, которые обеспечивают безопасность в любой стране, именно заключается во втором, - указал он. - Поэтому и на проблемы внутри страны, на большое их количество, можно смотреть как на угрозу стабильному развитию нашего государства, нашего Отечества".

При этом замглавы Совбеза подчеркнул, что "никто не снимал с повестки дня терроризм". "Это тоже относится к тем проблемам, которые существуют не только по внешним границам нашей страны, это взаимопроникающие вещи, но и внутри страны эта проблема у нас существует", - пояснил он.

По словам Медведева, проблема остается в том числе на Кавказе. Он отметил, что "в некоторых регионах так или иначе периодически [возникают] проявления террористической активности". Они часто связаны с иностранной активностью, но "считать, что это в чистом виде иностранная активность, неправильно", уверен замглавы СБ РФ.

"Потому что адепты терроризма и террористических методов ведения политической борьбы (и вообще борьбы) есть и внутри страны, это совершенно понятно. И не только у нас, конечно. Поэтому все это остается в числе внутренних угроз стабильности и безопасности нашей страны, - резюмировал он. - Этим нужно заниматься практически каждый день".