Медведев: Россия лучше других подготовилась к пандемии, понимая серьезность COVID-19

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Российские власти уже в начале прошлого февраля осознали, что коронавирус представляет собой серьезную угрозу. Это позволило подготовиться к пандемии лучше многих европейских стран, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

В ответ на вопрос ТАСС, когда руководство России осознало, что пандемия - это всерьез и надолго, что это угроза исторического уровня, он заявил: "Для того, чтобы осознать масштаб угрозы, нужно получить достоверные данные". "С этим не все было просто, но я могу сказать прямо: уже к началу февраля у нас всех было понимание, что это серьезная проблема", - указал замглавы СБ РФ.

Медведев отметил, что "один из первых докладов на эту тему [он] написал президенту, может быть, спустя две недели после своего назначения на должность [заместителя председателя Совбеза], то есть в самом начале февраля". "Понимание, что это серьезная угроза, вне всякого сомнения, было, что позволило, кстати, нам подготовиться, на мой взгляд, гораздо лучше, чем многие европейские страны", - подчеркнул он.

Как считает замглавы Совета безопасности, здесь сказались два фактора. Первый из них - это оперативно начатая властями работа по борьбе с распространением инфекции. Второй - состояние системы здравоохранения, которая, "несмотря на все проблемы", оказалась готова к эпидемии лучше, чем в других странах.

По мнению Медведева, на это положительно повлияли особенности, сохранившиеся с советского периода. "В частности, достаточно большое количество коек, большой коечный фонд, он помог на первых порах справиться с этой проблемой лучше, чем в других странах", - пояснил он. Зампредседателя СБ отметил, что это отразилось в том числе "на количестве людей, которые получали помощь, вылечивались, и на статистике по смертности".

"Естественно, ничего не бывает идеального, наверное, были и какие-то ошибки. Кстати сказать, и президент об этом говорил, когда, допустим, были проблемы, связанные с выплатами медикам. Но это все-таки технологические моменты, а осознание того, что это серьезная угроза, я думаю, в нашей стране появилось на самом высоком уровне практически сразу же, - заключил Медведев. - Надеюсь, что и сейчас в этом ключе работают все, кто этим занимается".