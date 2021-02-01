Медведев заявил, что пандемия "внесла свои краски" в идею четырехдневной рабочей недели

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Идея четырехдневной рабочей недели ценна сама по себе, а пандемия ее оживила, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Мне кажется, что эта идея самоценна как идея, то есть ценна сама по себе", - сказал он в интервью российским СМИ.

"Пандемия внесла свои краски в эту историю", - отметил Медведев, напомнив, что многие перешли на удаленку и трудятся "уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день".

"Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся", - добавил он.

Не в ущерб развитию

Медведев считает очевидным, что четырехдневка в ряде случаев "дает определенные преимущества без всякой пандемии, поскольку создает для человека более эффективный режим распоряжения свободным временем". При этом, подчеркнул он, не должна падать производительность труда. "Если это удастся совместить, тогда эта идея сможет заработать более широко", - уверен зампред СБ РФ.

Он напомнил, что когда-то в Советском Союзе и в других странах была шестидневная рабочая неделя, затем они перешли на пятидневку. "Одно время в советский период были так называемые черные субботы, когда людей заставляли работать - был специальный график, когда все равно нужно [в субботу] приходить на работу", - сказал Медведев.

По его словам, сейчас речь не идет о переходе на четырехдневку сразу и в ущерб развитию экономики, но "человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства, для того чтобы жить, для того чтобы отдыхать, для того чтобы правильным образом строить свой рабочий день".

Медведев также напомнил, что возглавляемая им партия "Единая Россия" в прошлом году сформулировала пакет предложений по реформированию трудового законодательства и регулированию удаленного режима работы и эти изменения в Трудовой кодекс уже работают.

История инициативы

Впервые о перспективах перехода в будущем в мире к четырехдневной рабочей неделе Медведев заявил в июне 2019 года, когда в должности премьер-министра РФ выступал на Международной конференции труда в Женеве. Позднее он подчеркивал, что для некоторых видов деятельности это далекая перспектива и что такой переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.