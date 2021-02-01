Медведев: родители школьников сигнализируют о проблемах с обучением в период пандемии

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти проследят за соблюдением прав школьников при решении вопроса о введении шестидневки после снятия коронавирусных ограничений, когда возникали проблемы с обучением. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Для этого у нас есть Рособрнадзор и министерство просвещения, они должны за всем этим следить. Ну и конечно, мы со своей стороны тоже приглядываем", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли защищены права учащихся в случае перехода школ на шестидневку из-за отставания в учебе в период пандемии.

Медведев отметил, что он в школьные годы всегда учился шесть дней, поэтому с высоты своего опыта вообще не понимает, "что такое пятидневка в школе". "Но так было в советские времена, а потом все уложили в пять дней", - сказал зампред Совбеза.

Он провел параллели с идеей четырехдневной рабочей недели. "Мы не знаем, может быть, способы передачи знаний, коммуникаций между преподавателем и студентом, между преподавателем и учеником в школе, какие-то иные навыки в этой сфере позволят когда-то получать образование и за четыре дня", - предположил Медведев.

"Но сейчас, в период пандемии, на мой взгляд, очевидно, есть проблема [с результатами обучения], на которую нужно профессиональному сообществу обратить внимание. Об этом недаром сигнализируют родители", - заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что каждая российская школа должна самостоятельно принять решение о введении шестидневного обучения для учеников, основываясь на их уровне знаний. По его словам, соответствующие рекомендации направлены в регионы.