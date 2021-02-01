Медведев: раз Навальный здоров, разбирательства о его здоровье будут неуместны

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Разбирательства вокруг здоровья Алексея Навального будут неуместны, раз он не болен. В ином случае российской стороне должны предоставить данные о его здоровье для принятия процессуальных решений, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны", - сказал зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что если все-таки повод для разбирательств по ситуации с Навальным сохраняется, то "российская сторона должна получить данные о его здоровье". "Нам такие данные не дают. Если они будут получены, тогда можно принимать какие-то процессуальные решения", - пояснил Медведев.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.