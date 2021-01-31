МВД и прокуратура предостерегли от участия в незаконных акциях 31 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России и прокуратура предостерегли от участия в несанкционированных акциях, намеченных на 31 января в Москве и других городах России.

"МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. Настоятельно рекомендуем предостеречь от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних детей, других родственников и знакомых", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организаторы несанкционированных мероприятий призывают своих сторонников к агрессивному поведению в отношении сотрудников правоохранительных ведомств, обеспечивающих общественный порядок. "Целью провокаторов является инициирование столкновений участников акций с представителями органов правопорядка", - пояснила Волк. Она отметила, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны организаторов акций и их активных участников.

В МВД заверили, что любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, невыполнение их законных требований будут пресекаться. "Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством", - предупредили в МВД. Кроме того, участие в акциях является нарушением ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, что влечет за собой административную, а в ряде случаев и уголовную ответственность.

Как заявили в пресс-службе Генпрокуратуры России, если в ходе несогласованных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, такие действия могут быть квалифицированы по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). "Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ", - сообщили в Генпрокуратуре. Виновные также будут привлекаться к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Последствия акции 23 января

По итогам несанкционированных акций, прошедших в России 23 января, только следователи Следственного комитета возбудили более 20 уголовных дел, в основном связанных с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В частности, в Москве расследуется семь уголовных дел по ст. 318 УК РФ. За нападения на полицейских и сотрудников Росгвардии задержаны шесть человек, пятеро из них отправлены в СИЗО, в отношении одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Фигурантом дела стал и 18-летний видеоблогер, имеющий в своем канале TikTok более 810 тыс. подписчиков. За нападение на служебную машину ФСБ ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Практически все задержанные признали вину и раскаялись.

В Москве и нескольких городах полиция возбудила дела о перекрытиях движения транспорта митингующими. В столице также расследуется дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, так как в несанкционированной акции участвовали люди, зараженные коронавирусом.

Только в Москве, по информации Мосгорсуда, административным арестам подвергнуты 154 человека, еще 354 оштрафованы. Всего столичные суды получили 1 608 дел об административных правонарушениях.

По данным московской полиции, в несогласованной акции 23 января участвовали порядка 4 тыс. человек. Как передавали корреспонденты ТАСС, во время несогласованных акций на Пушкинской площади, на Страстном и Цветном бульварах, на Трубной площади и рядом с СИЗО "Матросская Тишина" произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейских и омоновцев избивали, срывали с них шлемы, кидали в них снежки, бутылки, фаеры, петарды, куски льда. В ответ проводились жесткие задержания с применением специальных средств. Пострадавшие были с обеих сторон, включая несовершеннолетних.