Медведев: жизнь после пандемии вернется в нормальное русло, но ряд новшеств останется

' ТАСС'

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Ряд защитных мер и новшеств, связанных с пандемией, сохранятся, но в целом жизнь должна вернуться в прежнее русло. Такое мнение высказал в интервью российским СМИ зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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"Мне бы очень хотелось, чтобы мы вернулись к нормальной жизни как можно скорее", - сказал он, пояснив, что понимает под этим свободу общения и передвижения. Отвечая на вопрос, сохранится ли ритуал ношения маски, он подчеркнул, что это не ритуал, а защитная мера, и "без санитайзера никуда теперь".

"Что касается мер защиты, то, наверное, на какое-то время они еще сохранятся", - полагает Медведев. Он при этом напомнил, что в ряде стран ношение масок было распространено еще до пандемии. "Наверное, какие-то контрольные процедуры останутся и на будущее", - добавил зампред Совбеза.

Медведев считает, что должно сохраниться и значительное число полезных для человечества приобретений времен пандемии. Речь идет, в частности, о развитии интернет-торговли, элементов удаленки в образовании и в сферах трудовых отношений, корпоративных и управленческих решений. Он отметил, например, что раньше губернаторы отдаленных регионов вынуждены были тратить много часов, чтобы прилетать на совещания, тогда как они могли бы принимать в них участие и удаленно, не отходя от своего рабочего места. В сфере бизнеса, по его словам, тоже в ряде случаев руководство компаний принимает решение оставить часть деятельности на удаленке.

"То, что пандемия внесла в жизнь человечества, в значительной степени сохранится в будущем в силу того, что это в известной степени выстраданные изменения", - сказал зампред Совбеза. Он напомнил о философском законе отрицания отрицания, согласно которому изменения, в том числе в общественной жизни, проходят несколько стадий и по спирали поднимаются на новый уровень, когда что-то отпадает, а что-то сохраняется. "Мне кажется, [это] в полной мере приложимо к пандемии: что-то из того, что мы сейчас используем, безусловно, сохранится в будущем, и это просто правильно во всех смыслах этого слова", - заключил Медведев.