Около 60 человек приняли участие в несанкционированной акции во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированная акция проходит в воскресенье в центре Владивостока. По данным правительства Приморья, в ней принимает участие около 60 человек.

Участники акции первоначально собрались на центральной площади города, однако сотрудники ОМОН пресекли мероприятие. После этого активисты отправились на набережную Спортивной гавани, где продолжают несанкционированный митинг.

"По информации департамента внутренней политики, на митинг вышло около 60 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

23 января на аналогичную акцию во Владивостоке, по данным властей, вышло до 500 человек.

Ранее в воскресенье пресс-служба УМВД России распространила предупреждении о готовности полиции пресекать несанкционированные мероприятия. "Любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством. МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях. В создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка", - сообщило ведомство.