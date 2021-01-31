В Москве на вакцинацию от коронавируса записались около 500 тыс. человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Около полумиллиона жителей столицы записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"На сегодняшний день [на вакцинацию от коронавируса] записалось около полумиллиона человек", - сказал он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве привито более 320 тыс. жителей. Ежедневно вакцинацию проходят от 15 тыс. до 20 тыс. москвичей, а записываются от 17 тыс. до 25 тыс. человек.