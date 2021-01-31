В ДНР заявили, что получили первую партию российской вакцины от коронавируса

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса поступила в Донецк. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Донецкой народной республики (ДНР).

"Партия российской вакцины от коронавируса доставлена в Донецк", - цитирует представителя пресс-службы Донецкое агентство новостей.

Как ранее заявляли в Минздраве ДНР, в первую очередь планируется вакцинировать жителей республики, относящихся к группе повышенного риска. Вакцинация бесплатна. Ее планируют проводить на 32 пунктах. Они расположены в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Торезе, Шахтерске, Амвросиевском и Новоазовском районах.

В августе прошлого года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным НИЦЭМ, заявки на приобретение поступили более чем от 50 стран.