Для поездок на курорт Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии заработала система единого билета

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Система единого билета, включающая проезд на поезде или самолете и автобусе, заработала для поездок на горнолыжный курорт Приэльбрусье в Кабардино-Балкарской Республике с 31 января. Нововведение поможет улучшить логистику и сократить время в пути, отмечают представители региональной власти и туристов.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика и в 186 км от аэропорта Минеральные Воды. Общая протяженность трасс - 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.

Ранее в АНО "Единая транспортная дирекция" Министерства транспорта РФ сообщили, что единые билеты с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды по направлениям Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау поступили в продажу 22 января. Оформить единый билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

Больше туристов

Введение системы единого билета позволит увеличить турпоток в регион, отмечают опрошенные ТАСС эксперты. Как рассказал ТАСС министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков, вопрос запуска регулярных автобусных рейсов в район Приэльбрусья стоял давно. "Отдыхающие добирались с пересадками или вынуждены были заказывать трансфер, многие говорили о том, что готовы воспользоваться общественным транспортом при его наличии. [Введение системы единого билета] удобно тем, что у туриста есть гарантированная возможность спланировать свое путешествие и беспрепятственно добраться в Приэльбрусье", - сказал он.

По его мнению, это интересно в первую очередь индивидуальным путешественникам со своим инвентарем, так как в легковую машину такси, к примеру, сложно вместить лыжи или сноуборд. "Компании также с удовольствием воспользуются услугой. Уже есть вопросы со стороны туроператоров, которые формируют туры для групповых поездок", - отметил Шогенцуков. Он также добавил, что прорабатывается возможность трансфера на автобусах внутри курорта для поездки до мест катания.

Глава администрации Эльбрусского района, где расположен курорт, Каншаубий Залиханов сообщил ТАСС, что сейчас приезжающие заранее бронируют номера в гостиницах и заказывают трансфер через отели. "Для большого количества [отдыхающих] введение новой системы будет очень удобно, особенно для тех, кто приезжает впервые. Таким образом можно будет привлечь больше туристов в Приэльбрусье", - подчеркнул он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция", сейчас запускаются два ежедневных рейса из Минеральных Вод, но в дальнейшем их число могут увеличить. Один рейс отправляется от железнодорожного вокзала в 07:45 мск, другой - от аэропорта в 11:45. мск "Это время состыковано с основным потоком туристов, большинство приезжают именно в это время. Но далее это все будет корректироваться в зависимости от спроса, будет добавляться либо время, либо количество автобусов", - сказали в пресс-службе, отметив, что сейчас наблюдается повышенный спрос на такие билеты.

Прорабатываются и другие маршруты: Минеральные Воды - Домбай, Минеральные Воды - Архыз, Невинномысск - Архыз и Невинномысск - Домбай. "[Запуск рейсов] Нальчик - Приэльбрусье, таких же как сейчас из Минеральных Вод, планируется в течение этого года", - уточнили в пресс-службе.

Гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев также поддержал идею расширения маршрутов и увеличения числа рейсов. "Подстраивать свой авиарейс или прибытие поезда под расписание трансфера, предусмотренного системой единого билета, может быть не всегда удобно. Поэтому необходимо будет добавить число таких рейсов", - пояснил Беккаев.

"Бесшовный" проезд

В пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа", под управлением которого находятся курорты "Ведучи" (Чечня), "Архыз" (Карачаево-Черкесия) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), рассказали, что компания совместно с оператором перевозок с начала декабря прошлого года также запустила аналогичную услугу "бесшовного проезда" до Приэльбрусья, когда турист покупает в одном пакете билеты на самолет или поезд и проезд в автобусе. "Возможность купить "бесшовные" билеты на наши курорты Архыз и Эльбрус появилась уже в начале зимнего сезона 2020/2021, такой единый билет призван упростить гостям планирование поездки на курорт", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в АО "Курорты Северного Кавказа", при наличии единого билета туристу "не требуется совершать лишних действий, чтобы состыковать все этапы поездки". "Чем проще добраться, тем больше людей будут готовы к такой поездке", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что по данным FlyBusTeam, с начала декабря средний прирост по перевезенным пассажирам составляет +30% ежемесячно.

Туристы также отмечают удобства такого сервиса. Как рассказала ТАСС Анастасия Вогау, она впервые приехала на курорт с компанией в составе более 20 человек: сначала группа прилетела на самолете из Москвы в Минеральные Воды, где им пришлось ждать трансфер, который они приобрели заранее отдельно от авиабилета. "Конечно, возможность приобрести сразу авиабилет и билет на автобус была бы для нас предпочтительнее. Мне кажется, что это очень удобно и может привлечь еще больше отдыхающих в Приэльбрусье", - сказала она.