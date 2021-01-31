Пушков: в закон о блокировке IT-компаний за цензуру в интернете включат серьезные штрафы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сенаторы совместно с депутатами Госдумы и Роскомнадзором разработают законопроект о введении "существенных штрафов" для IT-гигантов за блокировку российских информационных ресурсов, сообщил ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Пока мы не вводили штрафов, чтобы наказывать IT-компании за отказ разблокировать наши информационные ресурсы. Мы хотим ввести систему штрафов за отказ разблокировать российские информационные ресурсы, которые размещаются на зарубежных интернет-платформах", - пояснил Пушков, добавив, что уже были предварительные обсуждения по данному вопросу с Роскомнадзором и депутатами Госдумы.

Он добавил, что планируется ввести систему "очень серьезных штрафов". При этом Пушков подчеркнул, что по конкретному размеру штрафов пока нет согласованной позиции. "Это должны быть весьма ощутимые штрафы, чтобы цена блокировки российских информационных ресурсов была достаточно высокой для этих компаний. Это не должен быть штраф в 500 тыс. рублей, который для Google вообще ничто. Мы должны учитывать масштабы этих компаний", - сказал сенатор.

"Это дополнительный инструмент для Роскомнадзора, помимо замедления трафика и блокировки. Мы хотим дополнить закон штрафами, чтобы не сразу переходить к замедлению трафика и так далее. У нас не стоит задача блокировать интернет-платформы, наша задача состоит в том, чтобы побудить IT-компании выполнять наши требования", - заявил Пушков.

По его словам, пока парламентарии и Роскомнадзор не начали конкретную работу над законопроектом. Сенатор считает, что она начнется в ближайшее время. Пушков также подчеркнул, что у РФ и IT-компаний отсутствуют противоречия, когда блокировка информационных ресурсов объясняется требованиями законодательства.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.