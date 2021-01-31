В Сибири задержали несколько десятков участников несанкционированных акций

ТАСС, 31 января. Несколько десятков человек задержаны в ходе несанкционированных акций в Иркутске на площади у здания областного правительства, задержания проходят и в Красноярске, Барнауле, Новосибирске. Об этом сообщают корреспонденты ТАСС с мест событий.

ТАСС не располагает официальными данными правоохранителей о задержаниях.

В Иркутске участники акции пытались пройти к зданию правительства области, но были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, после чего начались задержания.

Участвующих в несанкционированных акциях задерживают также в Красноярске, Барнауле, Новосибирске.

Несанкционированные акции проходит в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.