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Кабмин выплатит медикам более 1,1 млрд рублей за выявление онкозаболеваний у пациентов

Дополнительное финансирование направляется при подтверждении диагноза, поставленного во время диспансеризации или профосмотра

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,1 млрд рублей на выплаты медицинским работникам за выявление онкозаболеваний у пациентов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 31 января.

"Свыше 1,1 млрд рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подтверждении диагноза заболевания, обнаруженного во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.

В пресс-службе кабмина также сообщили, что Мишустин подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей на привлечение новых специалистов-медиков в регионы. О принятии такого решения премьер-министр сообщал 28 января на заседании правительства.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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