В России в январе выявили на 20% меньше заболевших COVID-19, чем в декабре

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в январе оказалось на 20% меньше, чем в декабре прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 31 января штаб сообщил о 691 142 выявленных случаях, тогда как с 1 по 31 декабря - о 863 643.

В Москве заболеваемость также снизилась: если в прошлом месяце в городе выявили 204 045 заразившихся, то в этом - только 120 303, то есть на 41% меньше.

Количество выздоровевших оказалось немного меньшим, чем в декабре, - 745 664 против 775 636. При этом впервые с августа оно по итогам месяца превысило число выявленных случаев. Доля уже вылечившихся россиян за январь поднялась с 80,9% до 85,7%.

В этом месяце оперативный штаб зарегистрировал 16 163 летальных исхода из-за коронавируса. Это меньше, чем в декабре (17 124 смерти), но заметно больше, чем в ноябре, когда с 1-го по 30-е сообщалось о 11 905 случаях. Летальность новой болезни на фоне снижения заболеваемости серьезно увеличилась - с 1,8% до 1,9%.

При этом следует иметь в виду, что данные штаба о смертности не являются полными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это удалось оперативно подтвердить.