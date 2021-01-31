Экспедиция на собачьих упряжках стартовала из Архангельска по беломорскому побережью

АРХАНГЕЛЬСК, 31 января. /ТАСС/. Экспедиция на собачьих упряжках стартовала в воскресенье по Онежскому полуострову и побережью Белого моря в Архангельской области. Как сообщила ТАСС представитель организаторов, руководитель по развитию Арктического центра "Северный полюс" Юлия Симонова, маршрут в дальнейшем будет аккредитован как туристический.

"Экспедиция называется "Онежское Поморье 2021", она проходит по Онежскому полуострову, по побережью Белого моря. Основная задача - пройти этот маршрут на собачьих упряжках, так как в ближайшее время мы планируем аккредитовать этот маршрут в рамках международного проекта "Арктическая кругосветка" и реализовывать эту экспедицию ежегодно", - рассказала Симонова.

Старт сначала предполагался в деревне Кянда, но в ее районе на Белом море образовалась большая трещина на льду, поэтому участники выходят из села Пурнема. Всего в походе участвуют 18 человек и 50 собак двух пород - хаски и чукотские ездовые. "Ездовые собаки из Карелии из питомника Виктора Симонова, - пояснила собеседница агентства. - Они тренируются и готовятся именно для арктических экспедиций: путешествия к Северному полюсу, от Северного полюса к Канаде, переход Берингова пролива, островные территории Северного Ледовитого океана. Они специально натренированы".

Группу сопровождают инструкторы по работе с собаками и инспектор национального парка "Онежское Поморье", по территории которого в основном и будет проходить маршрут. Экспедиция займет от шести до восьми дней в зависимости от погоды и ледовой обстановки на море. Ночевать участники будут в палатках. "Основная подготовка в этом путешествии заключалась именно в психологической готовности к холодам и ночевкам в палатках, - отметила Симонова. - Мы используем специальное снаряжение, которое, например, применяется на Северном полюсе и рассчитано до температуры минус 75 градусов. Это специальные спальники, арктические палатки, где очень тепло и в любой мороз, даже в минус 35 градусов, можно в этих спальниках ночевать, только в термобелье".

Рассольники, маяк и древняя церковь

Участники экспедиции посетят главные достопримечательности "Онежского Поморья". Среди них Никольская летняя шатровая церковь - самый древний храм на побережье Белого моря, она была освящена в 1618 году. Еще одна точка - это Чесменский маяк. Он был построен в 1899 году. Маяк стоит на самой высокой точке Онежского берега Белого моря, с его площадки можно увидеть даже Соловки. "После долгих переговоров - у нас большая благодарность сотрудникам парка - удалось договориться, что мы не просто полюбуемся на маяк со стороны, а нам удастся зайти внутрь, подняться наверх, на смотровую площадку маяка, и хранительница маяка проведет нам экскурсию", - отметила Симонова.

Внимание в экспедиции будет уделено и традиционной поморской кухне. Например, участники планируют попробовать пирожки-рассольники, которые делают только в нескольких деревнях на Белом море. "Это пирожки северные, которые готовятся на рассоле и при этом они сладкие, потому что они с ягодами, - рассказала собеседница агентства. - Это очень вкусно и необычно, когда пробуешь, это настораживает - такой смешанный вкус, но впечатляет".

Путешественники дойдут до креста, который был установлен в районе деревни Конюховка в 2016 году. Крест, посвященный рыбакам и поморам, установил известный путешественник Федор Конюхов. Из тех мест родом его прадед. Участники экспедиции посмотрят, в каком состоянии находится крест, возможно, потребуется реставрация, в этом случае ее проведут в 2022 году. Сейчас планируется также благоустроить территорию вокруг креста. Сам Конюхов примет участие во втором этапе экспедиции, который пройдет по тому же маршруту с 8 февраля.

Сотрудничество с нацпарком

Экспедиция дойдет до деревни Летняя Золотица. Здесь до 2016 года действовал эко-отель, но в последние годы он не функционировал. Арктический центр, национальный парк "Кенозерский" (под его управлением находится "Онежское Поморье") и сеть отелей "Гелиопарк" подписали соглашение о сотрудничестве, по которому гостиница "Летняя Золотица" вошла в сеть "Гелиопарк".

Как отметила директор Кенозерского национального парка Елена Шатковская, соглашение будет способствовать развитию новых туристических направлений и в целом экологического туризма на Онежском полуострове. "Практически у всех Архангельская область ассоциируется как Поморье. Но у нас крайне мало турпродуктов, которые могли бы комплексно представить природное и культурное, материальное и нематериальное наследие Поморья, - сказала ТАСС Шатковская. - Онежское Поморье славится и своей древней историей, и уникальной природой. Это старинные деревни с улицами уютных домов, рыбацкие тони и поморские поклонные кресты, северные обычаи и традиции местных жителей. Парк исключительно перспективен для развития вейлвотчинга (наблюдение за китами) и бердвотчинга (наблюдение за птицами)".

Как отметила Симонова, такую экспедицию планируется сделать ежегодной. По ее словам, маршрут планируется сделать не очень сложным, и в нем смогут участвовать даже дети.

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".